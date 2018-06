المتوسط:

التقى خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة، اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فإن اللقاء لبحث مستجدات الوضع في ليبيا ومخرجات لقاء باريس.

