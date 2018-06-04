معيتيق يبحث الصعوبات التي تعيق سير عمل جهاز استثمار منظومة مياه الحساونة

ليبيا – ناقش عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأحد مع رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار منظومة مياه الحساونة عبدالسلام الصيد وعدد من المسؤولين بالجهاز الصعوبات والمشاكل التي تعيق سير عمل الجهاز وتحول دون ايصال المياه إلى المزارع.

المجتمعون أكدوا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على ضرورة دعم الجهاز حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له. ‎

ومن جهته،أشاد عضو المجلس الرئاسي بالجهود التي يبذلها الجهاز نظراَ لأهمية العمل الذي يقوم به،مطالباً بتقديم مذكرة تفصيلية باحتياجات الجهاز لدراستها من أجل العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق سير عمله.

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