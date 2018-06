بلدية المرج: مواشي الطرقات حلال على الفقراء.. وذبحها عقاب لصاحبها

المتوسط:

أصدر عميد بلدية المرج المقدم وهبي أنور الرخ، قرارا بجمع المواشي المتجولة داخل الأحياء والطرقات والأماكن العامة التي يتغذى بعضها من مكبات القمامة لذبحها وتوزيعها على الأسرة المحتاجة والفقيرة بالبلدية.

وأمهل مجلس البلدية أصحاب الحيوانات المتجولة داخل الأحياء والطرقات والأماكن العامة 48 ساعة، للاحتفاظ بها داخل أماكن مخصصة لتلك الحيوانات بدلا من تركها ترعى على في الطرقات وتتغذى من القمامة، وإلا سيكون مصيرها الذبح وتوزيع لحومها على فقراء البلدية.

وأكد عميد بلدية المرج المقدم وهبي أنور الرخ، أن عمليات ذبح المواشي التي يتركها أهلها في الطرقات ستكون عملية متكررة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة بالبلدية.

وكلف عميد البلدية مكتب الزكاة المرج، بتولي مسئولية توزيع لحوم تلك المواشي بعد ذبحها وتوزيعها على الأسرة المحتاجة والفقيرة بالبلدية.

