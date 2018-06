الجيش يسيطر على الساحل الشرقي في درنة

المتوسط:

سيطرت القوات المسلحة الليبية منذ قليل، على الساحل الشرقي في درنه، عقب اشتباكات مع مجاهدى شورى درنة الإرهابي في حى الـ100 ومنطقة عين بنت، في محاولة من الإرهابين لإعاقة تقدم القوات المسلحة.

وقد استقبل أهالي مدينة درنة صباح اليوم، القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني الليبي خلال دخولهم المدينة بفرحة عارمة، وسط زغاريد النساء وأغاني المواطنين التي تعبر عن شكرهم للقوات لتخليصهم من الجماعات المتطرفة بالمدينة.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي مقطع فيديو يظهر فرحة الأهالي خلال دخول آليات القوات المسلحة للمدينة، والتحام رجال الجيش بالأهالي الفرحين والمهللين لهم لتخليصهم من قبضة الجماعات الإرهابية.

وتواصل القوات المسلحة العربية الليبية حربها باستخدام المدفعية الثقيلة ضد الجماعات الإرهابية المتمركزة في العمارات الكورية بالمدخل الغربي من المدينة، وذلك ضمن عمليات تحرير المدينة من أيدي الجماعات الإرهابية.

