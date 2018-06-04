المفوضية تطالب بتحضير مبكر لانتخابات ديسمبر

في أول تعليق بعد لقاء باريس، دعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح للتحضير مبكراً للانتخابات التي قرر الحاضرون للقاء إجراءها في 10 ديسمبر القادم.

وقال السائح خلال مقابلة مع وكالة “شينخوا” الصينية: ” نحن نرى أن الموعد الذي حدد وهو العاشر من ديسمبر المقبل موعد قريب جداً وما لم تتخذ الاستعدادات اللازمة ابتداء من هذا الشهر للبدء في عملية التحضير فأننا سوف نواجه أعباء مضاعفة مع اقتراب ذلك الموعد “.

وكشف السائح عن سعي المفوضية للتواصل مع الأطراف السياسية التي حضرت لقاء باريس وعلى رأسها “مجلس النواب”، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية هي أهم العوامل التي ستساهم في إنجاح الانتخابات.

وقال رئيس المفوضية” سنطلع البرلمان على المتطلبات الخاصة بالانتخابات المقبلة ابتداء من التشريعات اللازمة وما تحويه من تفاصيل فنية ذات العلاقة بتنفيذ العمليتين الانتخابيتين (البرلمانية والرئاسية) وانتهاء بالمتطلبات الإدارية واللوجستية والمالية التي يجب أن توفر للمفوضية حتى تستطيع تنفيذ الانتخابات وفق المعايير والمبادئ الدولية الحاكمة “.

وكانت مخرجات لقاء باريس قد نصت على إعداد قاعدة دستورية قبل 16 سبتمبر المقبل، ليتم إجراء انتخابات في 10 ديسمبر من العام الحالي.

ووصف السائح الانتخابات في مقابلته بأنها “مصيرية”، معتبراً أن الإعداد للعملية الانتخابية أهم من تنفيذها.

وأضاف السائح أن ” هناك عددا من الشروط التي يجب أن تتوفر لكي ننفذ عملية انتخابية ناجحة إلا أن أهمها على الإطلاق يتمثل في الإرادة السياسية الصادقة المعززة بإعلاء مصلحة الوطن من جميع الأطراف السياسية التي شاركت في مؤتمر باريس “.

وستنظر المفوضية بحسب السائح بعد انتهاء مشاوراتها مع الأطراف السياسية ” في وضع الإطار الزمني للبدء في عملية التحضير والاستعداد والتي من المؤكد أن بدايتها سوف تكون مع فتح باب تسجيل الناخبين في وقت مبكر لكي نتيح للمواطنين فرصة إدراج أسمائهم في سجل الناخبين أو تغيير مراكز تصويتهم بحيث يصبح لدينا سجل للناخبين مُحدث مع البدء في تنفيذ العملية الانتخابية “.

واستبعد تأثير الإرهاب على استعدادات المفوضية، مؤكداً أن الهجوم في مايو الماضي لم يؤثر على القدرات الفنية واللوجستية للمفوضية.

وقال السائح “اقتصرت خسارتنا على فقداننا لخيرة من موظفينا الذين كان مشهوداً لهم بالكفاءة والسلوك الحميد “، مضيفاً ” إجلال لأرواح شهدائنا فإننا عقدنا العزم على الاستمرار في تأدية رسالتنا نحو شعبنا ووطننا العزيز .. فنحن الباقون وهم الهالكون “.

وأشار إلى أنه تجري مشاورات “رفيعة المستوى” لتأمين مراكز الانتخابات، ودراسة المخاطر الأمنية التي قد تهدد العملية الانتخابية، مؤكداً أن المجتمع الدولي أبدى التزامه بتوفير دعم لوجستي لتعزيز خطط التأمين.

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