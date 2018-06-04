هذه بنود ميثاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء

وقع ممثلين عن مدينتي مصراتة وتاورغاء على ميثاق صلح تضمن العديد من البنود.

وينص الميثاق الذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه على قيام أهالي تاورغاء بالتنسيق مع مصراتة في كافة المواقف والقرارات ذات المصلحة العامة والمشتركة وعدم الدخول في أي تحالفات تضر بمصلحة الوطن وامن مدينة مصراتة ومنطقة تاورغاء.

ويقضي الميثاق بقيام أهالي تاورغاء بالعمل على عدم إيواء المطلوبين للعدالة أو المنتمين إلى أي جماعات أو تنظيمات إرهابية أو متطرفة أو ذات توجهات فكرية مشبوهة أو التستر عليهم إلى جانب قيامهم بالتعاون في البحث عن المفقودين والإرشاد إلى مقابرهم وتقديم أي معلومات تساعد في التعرف على مصيرهم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة للبحث عن المقابر الجماعية والمفقودين داخل منطقة تاورغاء إلى جانب العمل على وقف الحملات الإعلامية والتصريحات والبيانات والتظاهرات التي من شأنها تأجيج نار الفتنة على أن يقوم الطرفين باتخاذ كافة التدابير للرد على هذا الموقف.

وينص الميثاق أيضا على استمرار المجلس المحلي تاورغاء في ممارسة مهامه بصورة استثنائية ومؤقتة إلى حين اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من قبل السلطات المعنية لعودة منطقة تاورغاء إلى الوضع الإداري السابق.

وبحسب الميثاق فان الدخول ترتيبات الدخول إلى تاورغاء تجري وفقا لضمان الدخول لمن كانوا مقيمين إقامة فعلية اعتيادية بمنطقة تاورغاء قبل أحداث فبراير ممن يقرون بما ورد بهذا الميثاق وبنود الاتفاق الموقع بين الطرفين ويتعهدون بالالتزام بما ورد به.

وينص الميثاق على أن تتولى المنطقة العسكرية الوسطى ومديرية امن مصراتة وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان الدخول الأمن على أن يتم الدخول تدريجيا الى المواقع التي تحدد في تقارير رسمية من جهات الاختصاص في مجال البحث عن المفقودين ونزع الألغام إلى جانب التزام الجهات التنفيذية المسؤولة في الدولة الليبية بالإيفاء بما رتبه عليها الاتفاق من التزامات.

ويقضي الميثاق باستمرار العمل بالاتفاق الموقع بين الطرفين في 2016 على أن يتم الالتزام بتنفيذ بنوده وفقا للترتيبات الواردة به ويتم الرجوع لهذا الميثاق في تفسير ما يتم الاختلاف عليه من مواد الاتفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية