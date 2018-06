بعد توقفها 5 سنوات.. «الكهرباء» تعلن تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة السرير الغازية

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن دخول الوحدة الغازية الثالثة في محطة توليد السرير الغازية ضمن جهود الشبكة العامة بقدرة إنتاجية 220 ميجاوات، وذلك في إطار جهود ومحاولات الشركة للتقليل من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.

وأوضح مدير محطة السرير الغازية، المهندس خير الله الحضيري، «أن دخول الوحدة الغازية الثالثة على الشبكة تم عقب الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة للوحدة بجهود فنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء العاملين بالمحطة الذين نجحوا في تشغيل الوحدة الثالثة لوحدهم دون الاستعانة بمساعدة أجنبية».

وأضاف «الحضيري» «أن الوحدة الثالثة تعرضت في العام 2014 لقصف صاروخي تسبب في توقفها عن الخدمة لمدة دامت خمس سنوات على التوالي».

