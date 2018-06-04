ماذا قال القباصي بشأن ميثاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء ؟

رحب عضو مجلس النواب فتحي القباصي بتوقيع ميثاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء.

وقال القباصي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “نسأل الله أن تكون فاتحة خير بينهم ويوفق كل الليبيين إلى التصالح والوفاق ويٌعمل به ونراه واقع معاش و يكون نهاية الأحزان”.

يشار إلى أن الميثاق ينص على أن ترتيبات الدخول إلى تاورغاء تجري وفقا لضمان الدخول لمن كانوا مقيمين إقامة فعلية اعتيادية بمنطقة تاورغاء قبل أحداث فبراير ممن يقرون بما ورد بهذا الميثاق وبنود الاتفاق الموقع بين الطرفين ويتعهدون بالالتزام بما ورد به.

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