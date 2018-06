«الخليج للنفط»: افتتاح قسم القسطرة بمركز بنغازي للقلب بجهود «صنع الله»

المتوسط:

قالت شركة الخليج العربي للنفط «إن افتتاح قسم قسطرة القلب المجهز بأحدث جهاز في مجال القسطرة بمركز بنغازي لطب وجراحة القلب يأتي ضمن برنامج التنمية المستدامة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وشهد عميد بلدية بنغازي، المستشار عبدالرحمن العبار، افتتاح قسم القسطرة الجديد والحديث والمتطور بمركز طب وجراحة القلب و وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مبنى العيادات التخصصية، بحضور رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي محمد بالقاسم بن شتوان.

وقال رئيس لجنة الإدارة محمد بالقاسم بن شتوان «إن جهاز القسطرة قد تم توريده عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط ضمن برنامج التنمية المستدامة بوقفة وطنية من مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي ساهم في توفير الجهاز وتذليل كل الصعوبات لخدمة المرضى وإنهاء معاناتهم مع هذا النوع المهم والدقيق من العلاج».

وأثنى مدير مركز بنغازي لطب وجراحة القلب الطاهر الفضلي على الدور المتواصل لشركة الخليج العربي في دعم المركز ووقوفها الكبير وراء إعادته للعمل، مقدما الشكر للمؤسسة الوطنية للنفط لدعمها للمركز بجهاز متطور حديث يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

