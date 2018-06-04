سلاح الجو يقتل ستة من عناصر شورى درنة

أخبار ليبيا 24

نعت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) تابعة لما يعرف بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها” ستة من عناصره الذين قتلوا جراء استهداف تمركزهم من قبل طائرات سلاح الجو ليلة أمس وهم :-

1- عبد المعز العوامي

2- مصطفى أمنينة

3- عبد الرحمن لعيرج

4- محمد امنينة

5- محمد بدر

6- عون التاجوري

وكانت قوات الجيش قد سيطرت على فندق باب درنة ومحيطه بالكامل، عقب اشتباكات مع عناصر ما يعرف بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها”.

وتمت عملية السيطرة بعد القضاء على قناصة كانوا متمركزين في الفندق.

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