غرفة عمليات الجماعات المتطرفة بدرنة تحت سيطرة الجيش

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن غرفة عمليات الجماعات الإرهابية في درنه أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة.

وبينت أن قوات الجيش تمكنت من التوغل داخل منطقة باب طبرق في مدينة درنة كما بثت تسجيلا مصورا يظهر دخول القوات المسلحة لمدينة درنة والتحامهم بالأهالي الفرحين لتخليص المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية

من جانبه أعلن معاون آمر السرية الأولى الابرق مشاة، “صلاح العبيدي”، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن قوات الجيش دخلت اليوم الاثنين من المحور الشرقي لمدينة درنة إلى حي الساحل الشرقي احد اكبر أحياء المدينة مبينا انها تتقدم بحذر داخل الحي خوفا من الألغام التي زرعتها الجماعات المتطرفة لعرقلة تقدم الجيش.

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