المتوسط:

أصدر المجلس البلدي تاورغاء، بيانًا بشأن مسودة ميثاق الصلح «تاورغاء- مصراتة»، جاء فيهِ: «في الوقت الذي كنا نتطلع فيهِ إلى تنفيذ قرار العودة الذي أعلنه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، في الأول من فبراير 2018، الذي بموجبه تقاطر أهلنا من كل مناطق ليبيا نحو مدينتهم تاورغاء، حيث تعدت عليهم عصابات مسلحة منعتهم من العودة إلى مدينتهم وخرجوا علينا حكماء وشيوخ مصراتة بشروط ما أنزل الله بها من سلطان وفشلت كل المساعي الرامية إلى عودة أهلنا إلى مدينتهم تاورغاء.

وأكد المجلس البلدي تاورغاء،: «رفضه لما جاء بالمسودة وتأييده كل البيانات الصادرة من كافة المكونات الاجتماعية لتاورغاء برفض مسودة الاتفاق، وتثمينه للجهود المبذولة من كل الأطراف».

The post «بلدي تاورغاء» يُعلن موقفه من ميثاق الصلح مع مصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية