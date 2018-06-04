تقدمات وغنائم في درنة يكشف عنها المسؤول الإعلامي للكتيبه 276 مشاة

أخبار ليبيا24

قال ‏المسؤول الإعلامي للكتيبه 276 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الاثنين إن الكتيبة بإمرة العميد علي القطعاني وقوات القاطع الخامس تمكنت من السيطرة على ثانوية الشرطة بعد اشتباكات منذ الصباح الباكر.

وأضاف الخرطوش أن القوات المسلحة تمكنت كذلك من تأمين مصيف 1805 ، لافتا إلى أن تأمين المحطة البخارية بات قريبًا جدًا.

ولفت المسؤول الإعلامي إلى أن الكتيبة وقوات القاطع الخامس دخلت اشتباكات مسلحة منذ الساعة 6 فجرا وحتى الآن أصيب على إثرها جندي من الكتيبة 276 مشاة، وتم غنم دبابة T55 و3 سيارات لاند كروزر مسلحة.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا ومقاطع فيديو لوحدات من القوات المسلحة أثناء دخولها وتأمينها لمناطق في المدينة أظهر بعضها استقبال الأهالي لهم وترحيبهم بجنود القوات المسلحة والدعوات لهم.

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