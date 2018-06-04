القوات المسلحة تضيق الخناق على الإرهابيين في درنة

درنة-العنوان

أحرزت وحدات القوات المسلحة تقدما ملحوظا في محاور درنة حيث ضيقت وحداتها الخناق على المجموعات الإرهابية.

ونجحت القوات المسلحة من التوغل إلى داخل حي السلام (أمبخ) غربي درنة رغم استخدام الجماعات الإرهابية لهذه المنطقة السكنية كساتر لها.

وأظهرت صورة اطلعت العنوان عليها جثث قتلى الإرهابيين الذين سقطوا أثناء العمليات العسكرية داخل الأحياء المحررة في درنة.

وتمكنت الكتيبة (267) مشاة بإمرة العميد علي القطعاني بعد اشتباكات من السيطرة على ثانوية الشرطة وتأمين مصيف1805 السياحي في مدخل درنة الشرقي.

واستطاعت وحدات الكتيبة من غنم دبابة T55 و3 سيارات لاند كروزر مسلحة تابعة للجماعات الإرهابية في درنة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي قد أعلنت اليوم الإثنين سيطرة القوات المسلحة على غرفة عمليات الجماعات الإرهابية في درنة، وتوغلها إلى داخل منطقة باب طبرق.

وبسطت القوات المسلحة سيطرتها على كل أحياء الساحل وباب طبرق.

وعرضت الشعبة شريطا مرئيا لدخول طلائع كتيبة طارق بن زياد المقاتلة أثناء دخولها إلى منطقة الساحل الشرقي لدرنة والتحامهم بالأهالي.

ونفذت القوات المسلحة ضربات بشكل مباشر على أماكن تمركز الإرهابين، بالقرب من ميناء درنة.

وأفادت مصادر أن الضربات المركزة أدت إلى سقوط العديد من القتلى من الجماعات الإرهابية ورجوع بقيتهم إلى داخل شارع الديباني، وهو أحد الشوارع المتفرعة داخل المدينة.

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