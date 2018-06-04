البريقة لتسويق النفط تواصل توزيع بطاقات الدفع المباشر على مستخدميها

تواصل شركة البريقة لتسويق النفط ولليوم التالي على التوالي في توزيع بطاقات الدفع المباشر من تداول على مستخدميها حسب القوائم الصادرة من قسم الخدمات الشخصية بمنسقية خدمات العاملين بإدارة الخدمات العامة.

في تصريح خاص اوضح مدير ادارة الاعلام بسركة البريقة احمد المسلاتي أن ذلك جاء ضمن الخدمات التي تقدمها شركة البريقة لتسويق النفط وفي إطار إهتمام رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشان تقديم أفضل الخدمات للسادة المستخدمين بالشركة حيث انه ومن ضمن أولوياتها تم يوم الأمس البدء في توزيع بطاقة التداول على المستخدمين والتي تعاقدت عليها شركة البريقة لتسويق النفط مع احد أكبر الشركات لتدليل الصعاب وإيجاد الحلول لمشكلة السيولة لكى يتمكن المستخدمين من توفير إحتياجاتهم اليومية من السلع ..

من جانبه قال رئيس قسم الخدمات الشخصية ان الخدمات التي يقدمها القسم بداية من خدمة الجوازات والرقم الوطني وحلحلة جميع العراقيل أمام موظفي الشركة وأخيرا إصدار بطاقة التداول والتي حرصت لجنة الإدارة بالشركة بإعطاء التعليمات بصرف البطاقات على جميع العاملين وشحنها للجميع بمبلغ 1000 دينار كما أفادنا بأنه قد تم توزيع 1514 بطاقة عن شهر 5 وأن هناك 1700 جاري العمل على تجهيزها وشحنها وفقا لتعليمات لجنة الإدارة بالشركة وعلى رأسها السيد رئيس لجنة الإدارة بإعطاء الأذن بوجوب صرف البطاقات إلى جميع موظفي الشركة خلال شهر رمضان المبارك وحل جميع المعوقات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية