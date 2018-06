المتوسط

شيع جمع غفير من أهالي ورشفانة وجنزور وطرابلس، اليوم الاثنين، جنازة النائب نبيل سعد عون، عضو مجلس النواب، عن دائرة العزيزية، الذي فارق الحياة صباح الأحد إثر حادث سير في الطريق الصحراوي اجدابيا وبرفقته زوجته وابنه، حيث تم دفنه وأسرته في مقبرة الزغواني بجنزور.

وشارك في تشييع الجثمان، عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد حمزة، والنائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة.

كما حضر واجب العزاء وزير الصحة عمر بشير، ووزير الحكم المحلي بداد قنصو، وعميد بلدية جنزور، فرج اعبان، وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين وأعيان ووجهاء مدينة العزيزية.

The post أهالي ورشفانة وجنزور يشيعون جنازة النائب الراحل نبيل عون appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية