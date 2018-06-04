تعليم الوفاق تستعرض نتائج أعمال اللجنة المكلفة بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة

ليبيا – عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل أمس الاحد اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المكلفة بدراسة التقرير العام لسنة 2017 الصادر عن ديوان المحاسبة والرد على الملاحظلت الواردة فيه حول عمل قطاع التعليم.

عبد الجليل إستعرض وفقاً للمكتب الإعلامي لوزارة التعليم نتائج أعمال اللجنة والردود التي أعدتها بالخصوص، مؤكداً على ضرورة أن تتسم كافة الردود بالمصداقية والشفافية التامة.

ومن جانبها أطلعت اللجنة وزير التعليم على نتائج أعمالها والردود المعدة من قبل كل الجهات المعنية بالوزارة كلاً فيما يخصه والتي كانت مدعومة بمستندات اتباثية لبعض الملاحظات التي تطلبت وجود أدلة وبراهين.

وفي ختام الإجتماع كلف عبد الجليل مكتبي المتابعة وتقييم الأداء و ضمان الشفافية ومكافحة الفساد بتجميع الردود وإعدادها في إطارها النهائي ليتسنى للوزارة مخاطبة الجهات المختصة وإحاطة الحكومة والرأي العام بعمل القطاع.

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