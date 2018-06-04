حزب العدالة والبناء يبارك ميثاق الصلح بين تاورغاء و مصراتة

ليبيا- بارك حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الاثنين توقيع ميثاق المصالحة بين أهالي مصراتة وأهالي تاورغاء ، مشيداً بكل الجهود التي بذلت لإنجاح المصالحة وطيّ هذا الملف.

الحزب ثمن في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه جهود السبَّاقين في تحقيق المصالحة والدعوة إلى الحوار ووقف الحرب وعودة الأهالي الذين تحملوا تبعات ذلك من إساءة وتشكيك في نواياهم واتهام بالخيانة والتفريط.

وأشاد البيان بالجهود المخلصة التي سعت للوصول لهذا الحدث التاريخي المفرح والمهمّ في مسيرة المصالحة ولملمة شتات الوطن الذي يعد مؤشرا لمرحلة جديدة من التعايش السلمي والوحدة المجتمعية.

وجدد الحزب تأكيده على كل مشاريع المصالحة الوطنية بإعتبارها مدخلاً لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي.

الحزب دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ خطوات سريعة لتوفير كل المتطلبات الأساسية اللازمة لسكان تاورغاء ودعم ملف المصالحة إضافة إلى تأمين عودة النازحين والمهجّرين بالداخل والخارج لديارهم لنزع فتيل الفتنة والاقتتال وحقن دماء الليبيين لتكتمل مسيرة السلام وتتحقق المصالحة الوطنية الشاملة.

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