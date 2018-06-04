الشكشاك: بإمكان أهالي تاورغاء بمخيم قرارة القطف العودة لديارهم إعتباراً من اليوم

ليبيا – أكد رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك على التوصل لنهاية الملف الشائك بين مصراتة وتاورغاء بحضور كافة القبائل الليبية وعمداء بلديات المنطقة الغربية.

الشكشاك قال خلال تصريح خاص أذيع على قناة “218” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن بإمكان أهالي تاورغاء المتواجدين بمخيم قرارة القطف العودة لديارهم إعتباراً من اليوم.

وأوضح رئيس المجلس المحلي تاورغاء أنه تم الإتفاق على ميثاق الصلح بعد الأخذ بعين الإعتبار الملاحظات المقدمة من قبل القبائل والمجلس المحلي تاورغاء.

الشكشاك أشار إلى أن تاورغاء مفتوحة من هذه اللحظة أمام المجلس المحلي وأهلها خاصة المتواجدين بمخيم قرارة القطف، مطالباً الحكومة بضرورة القيام بدورها في تقديم الخدمات اللازمة لأهالي تاورغاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية