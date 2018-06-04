المسماري : حماية المدنيين أولوية تؤخر القضاء على بقايا الإرهابيين في درنة

ليبيا – قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري أمس الأحد إن الجيش دخل أكبر أحياء درنة ويتقدم بشكل ثابت ، مؤكداً على تضييقهم الخناق على تنظيم الدولة وبقايا داعش بدعم من الأهالي.

المسماري أشار في تصريح لقناة “سكاي نيوز عربية” إلى أن تنظيم القاعدة تحالف مع داعش وتنظيم الإخوان الإرهابي لمحاربة قوات الجيش الليبي.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن حماية المدنيين والممتلكات العامة أولوية تؤخر القضاء على الإرهابيين، موضحاً أن أغلب قيادات الإرهابيين تم القضاء عليها مما أدى إلى إرباك مسلحي تلك العصابات.

ونوه المسماري إلى أن الجيش يقوم بإبطاء هجماته لإعطاء فرصة للمدنيين لإخلاء مناطق القتال ، داعياً أهالي درنة إلى تسليم أبنائهم المغرر بهم.

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