قام صباح اليوم الإثنين الموافق 4 يونيو 2018، عميد بلدية سرت بزيارة عدد من السجناء من أبناء سرت في مدينة مصراتة.

واطمأن عميد بلدية سرت، على صحة هؤلاء المساجين وأحوالهم وحسن معاملتهم، في الوقت الذي طمأنهم بأن هناك خطوات تجري في سبيل إطلاق سراحهم ولم شملهم بعائلاتهم، وذلك نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

