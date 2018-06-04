التكتل الفيدرالي يطالب بمحاسبة رئيس هيئة الدستور، ويدعو إلى رفض المسودة

طالب التكتل الاتحادي الوطني (الفيدرالي)، الشعب الليبي ومجلس النواب إلى “بمحاسبة رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بسبب الغياب عن العمل والتقصير وتضليل الشعب من يوم 29 يوليو 2017 حتى الآن”.

وقال التكتل في بيان له أمس الأحد، إن الشعب الليبي ومجلس النواب يملكان الرقابة على أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي تمكنهما من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة رئيس الهيئة، معتبرا إياها “منتهية الولاية”.

ودعا التكتل، كل القوى الرافضة لمسودة الدستور التي وصفها بـ”المغالبة إلى الوقوف في وجه ما يحاك لتمريرها، خاصة الأساليب التي يتبعها رئيس الهيئة لتسويقها بالداخل والخارج باستغلاله الأختام والأوراق الرسمية في محاولة لإحياء هذا الجسد الرميم”، وفقا للبيان.

وأضاف التكتل، أن رئيس الهيئة ممثل لها وفق القانون واللوائح المنظمة لأعمالها وليس نائباً عنها يستطيع التعبير رسمياً عن مواقفها من المستجدات الراهنة، مشيرا إلى أنه يضع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الدستوري في ليبيا أمام مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والإدارية.

وأوضح التكتل، أن الهيئة تتكون من 57 عضواً يملكون الحق القانوني في التعبير عن مواقفهم كجسم واحد، رافضا أن يكون رئيسها محتكراً مستأثراً بالرأي خارج مقره الرسمي لأكثر من عام مستغلاً ختمها وأوراقها الرسمية للتعبير عن آرائه الشخصية فهذا خطأ جسيم يتعارض مع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة، حسب قوله.

وتابع التكتل الاتحاد الوطني قائلا: إنه “إذا كانت اللائحة الداخلية لهيئة الدستور تنص على أن يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء وكافة الجهات الأخرى والتحدث باسمها، فلا يعني سلطة مطلقة لرئيسها، وإنما يكون ذلك مقيداً بقيد قانوني هو جلسة رسمية وصحيحة قانوناً، لأنها هيئة منتخبة وليست معينة حتى يتصرف فيها كيفما يشاء.

وأشار التكتل، إلى أن المادة (45) من القانون رقم (17) لسنة 2013، تنص على أن تكون مدينة البيضاء المقر الرئيسي لهيئة الدستور، وكذلك اللائحة الداخلية للهيئة، وعليه لا يجوز لرئيسها أن يخاطب أي جهة أو منظمة دولية من خارج مقرها، ولا أن يحمل ختم الهيئة في حقيبته الخاصة كما يفعل أصحاب الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفق وصفه.

ورأى التكتل الفيدرالي، أن كل المكاتبات والمراسلات التي قام بها رئيس الهيئة داخلياً ودولياً هي “باطلة قانوناً”، مشيرا إلى أن هذا البطلان يؤكده أن رئيس الهيئة كان قد طعن أمام المحكمة العليا بالطعن رقم 68 لسنة 2018 عليا في 3 يناير الماضي، في الحكم الذي صدر من محكمة استئناف البيضاء بإلغاء مسودة الدستور.

واعتبر التكتل، أن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الآن في حالة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بسبب عدم امتثاله لحكم دائرة القضاء الإداري بالبيضاء رقم 104 لسنة 2017، الصادر في منتصف يناير الماضي، المذيل بالصيغة التنفيذية بدلاً من أن يراهن على الوقت لتمرير المسودة الباطلة قضائياً.

وطالب التكتل الاتحاد الوطني (الفيدرالي) في سياق بيانه، رئيس هيئة صياغة الدستور بجمع شتاتها ويعقد اجتماعاً وخصوصاً أن هناك حكما قد صدر من دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء في منتصف يناير الماضي يقضي بإلغاء مسودة الدستور.

وكان أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قد صوتوا في نهاية يوليو 2017، بالموافقة على مسودة الدستور بالأغلبية بواقع 43 صوتًا من أصل 44 عضوًا حضروا الجلسة التي عقدت بمقر الهيئة في مدينة البيضاء.

ولاقت مسودة مشروع الدستور الليبي جدلا واسعا بين الرفض والتأييد والقبول من قبل عدد من أعضاء الهيئة في المنطقتين الشرقية والغربية وبعض مكونات المجتمع، مما أدى ذلك إلى التأخير في صدور قانون الاستفتاء على المسودة من مجلس النواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر