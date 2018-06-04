أخر المستجدات العسكرية حول تحرير مدينة درنة

أفاد مصدر أمني بغرفة عمليات عمر المختار في تصريح خاص لمراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” عن دخول القوات المسلحة لمناطق كلاً من ، باب طبرق والساحل الشرقي المتاخمة لمنطقة الحجاج ، بالإضافة إلى دخولها لمنطقة حي أمبخ القروض الجديدة واشتباكها مع فلول للجماعات الإرهابية بداخلها.

هذا وقد شهدت قبل ساعات منطقة الميناء أشتباكات شديدة خصوصاً بعد دخول القوات المسلحة لمنطقة الساحل الشرقي بإتجاه فندق اللؤلؤة متوجهة إلى تحرير ميناء المدينة.

يُشار إلى أنه تم عرض كلمة مسجلة للقائد العام للجيش الليبي حول أخر التطورات بداخل المدينة والتي عرض فيه 10 نقاط هامة وجهها إلى أفراد القوات المسلحة المشاركين في عمليات تحرير مدينة درنة.

يذكر أن تتواصل إلى الآن الأشتباكات ببعض المناطق بداخل المدينة حيث يتواجد المدنيين ، والتي يتخذ منها الجماعات الإرهابية درع لحمايتها ، بالإضافة إلى إنقطاع شبكات الهاتف المحمول بداخل المدينة .

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