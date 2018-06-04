الجيش يحرر أجزاء واسعة من درنة ويتج نحو ميناءها

منذ الصباح الباكر أعلنت غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقوات المسلحة الليبية عن انطلاق عملية تحرير مدينة درنة عقب سيطرة الجيش على محيط المدينة في وقت سابق.

وأفاد شاهد عيان من درنة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية قبل قليل أن ارتال القوات المسلحة نزلت صباح اليوم من السهول المحيطة بدرنة وبدأت دخول أحياءها وسط ترحيب ودعم من شباب الأحياء المساندين. حيث دخلت قوات الجيش إلى حي الساحل الشرقي شرق مدينة درنة ملتحمة بالقوات المساندة من شباب المنطقة الذين أمنوا شوارع الحي في انتظار نزول الجيش لهم.

بينما خرجت في حي باب طبرق سرية مساندة للقوات المسلحة تحت اسم سرية (البركان) شكلها شباب من الحي دعما لدخول القوات المسلحة التي سيطرت على حي باب طبرق بالكامل. القوات المسلحة واصلت تقدمها في أجزاء أخرى من درنة حيث دخلت إلى العمارات الكورية والتي كانت معقلا لتنظيم أنصار الشريعة المنسحب من منطقة تمسكت الاستراتيجية التي سيطرت عليها القوات الخاصة بقيادة اللواء ونيس بوخمادة في وقت سابق، بينما انسحب عناصر شورى مجاهدي درنة تجاه وسط المدينة لتبدأ كتائب الجيش تمشيط وتأمين العمارات الكورية والمناطق المحررة جوارها.

من جهته أفاد عنصر من قوات كتيبة 106 التابعة للجيش الوطني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن قوات الجيش سيطرت على الطريق الساحلي من مدخل درنة الشرقي وصولا حتى ميناء درنة. حيث أكد العنصر أن طلائع القوات المسلحة دخلت بالفعل في ميناء درنة واشتبكت مع عناصر شورى مجاهدي الذين كانوا متمركزين فيه، قبل أن تنسحب هذه العناصر المتطرفة تجاه منطقة وسط البلاد التي تدور على مشارفها اشتباكات عنيفة في هذه الأثناء، حسب المصدر.

الجدير بالذكر أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قد ظهر قبل قليل في كلمة متلفزة أعلن فيها عن المرحلة الثانية لتحرير مدينة درنة من الجماعات المتطرفة، وشدد فيها على وجوب تحلي أفراد القوات المسلحة بروح التسامح وعدم الانتقام خلال دخولهم المدينة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تأمين المناطق المحررة واتباع تعليمات غرفة تأمين درنة التي ستشكل مباشرة عقب تحرير المدينة حسب وصفه.

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