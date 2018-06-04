المنظمة الدولية للهجرة: نزوح 175 عائلة نهاية مايو الماضي من درنة الليبية

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 175 عائلة أي نحو 875 شخصًا نزحوا نهاية مايو الماضي من درنة في جراء القصف الذي تتعرض له المدينة، مضيفة أن النازحين انتقلوا إلى مناطق مرتوبة، وشحات، والقبة وسوسة والبيضاء.

وأوضحت المنظمة، في بيان له اليوم الإثنين، أنه مع نزوح الـ175 عائلة، فإن إجمالي عدد العائلات التي نزحت من درنة على مدار الأسبوعين الماضيين إلى مناطق مجاورة يرتفع إلى 425 أسرة، أي نحو 2125 شخصًا.

وذكرت المنظمة الدولية أن 110 أُسر نزحت إلى البيضاء، فيما انتقلت 100 أسرة إلى مرتوبة، و85 إلى سوسة، و55 أسرة إلى طبرق، و50 إلى منطقة شحات، و25 إلى القبة.

وقالت أن الاحتياجات التي تمثل أولوية في مرتوبة وسوسة تشمل الأغذية والمواد غير الغذائية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وأشارت المنظمة بأن الوضع الإنساني داخل درنة لا يزال حرجًا مع تواصل انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه، مضيفة أنه ذُكر أن تحركات السكان بين ضواحي ومركز درنة بسبب استمرار القصف أثرت على 500 أسرة على الأقل في مايو.

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمدينة درنة، عن وفاة خمسة مدنيين على الأقل منذ 22 مايو الماضي، بينهم طفلين، وأصيب 11 شخصاً أخرين من بينهم أربعة أطفال، نتيجة تزايد الأعمال العدائية بالمدينة.

وجدد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في تقريره الذي نشر الأسبوع الماضي، تأكيده أن تصاعد القتال في درنة بلغ مستويات غير مسبوقة، بسبب المصادمات البرية الثقيلة واستخدام الغارات الجوية والقصف والتي بعضها تشن على المناطق السكنية.

وأوضح التقرير، أن الحالة الإنسانية في درنة تتفاقم مع استمرار النقص الحاد في المياه والغذاء والدواء، مشيرا إلى قطع الكهرباء والماء بشكل كامل عن ما يقرب من 125 ألف ساكن، بحسب ما نشرت صفحة الأمم المتحدة في ليبيا على فيسبوك.

ويعيش أهالي درنة أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه قوات عملية الكرامة منذ قرابة ثلاثة أعوام، وتعاني المدينة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية مثل الوقود وغاز الطهي والكهرباء.

وقد طالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، في بيان سابق لها، جميع الأطراف بالسماح فورا بالوصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وبدخول والسلع الإنسانية الضرورية والعاجلة إلى درنة بشكل آمن وغير المقيد، وفق قولها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر