مستشفى المرج يعلن عدم قدرته على تقديم الخدمات للمرضى والمواطنين

أعلنت إدارة مستشفى المرج التعليمي، عدم استطاعت المستشفى الإيفاء بالتزاماته اتجاه المرضى وعدم قدرته على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالشكل الأمثل، بسبب غياب الدعم المالي والإمداد الطبي من الحكومة، مبلغة أسفها للمواطنين.

وخاطبت الإدارة المواطنين، قائلة: إن المستشفى يمر خلال هذه الفترة بظروف صعبة ناتجة عن نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد تشغيل المعامل، بسبب عدم توفر أي دعم من جهاز الأمداد الطبي المسؤول عن توفير هذه الاحتياجات، رغم أن المستشفى تابعة للحكومة وممولة من الدولة.

وأكدت إدارة المستشفى، عدم توفر أي الأموال لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، مؤكدة أيضا أن العناصر الطبية بمستشفى المرج لم تتحصل على مرتباتها منذ شهر نوفمبر الماضي، وأن مخزون المستشفى الاستراتيجي قارب على النفاذ، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمستشفى أمس الأحد.

وأشارت إدارة المستشفى، إلى أن كل ما جرى توريده أو شرائه من مخصصات المستشفى التي تسلمها خلال الفترة الماضية من الجهات الداعمة الخيرية أو من الحاكم العسكري للمنطقة عبدالرازق الناظوري الداعم الأساسي والرئيسي للمستشفى، مقيد ومسجل ومحفوظ وفق القانون، وأنه جرى التفتيش والتدقيق عليه من هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة المالية.

وأوضحت إدارة المستشفى، الباب مفتوح على مصرعيه لكل جهة أو هيئة مسؤولة عن التدقيق والتفتيش والفحص والرقابة لمراجعة كل الإجراءات الإدارية والمالية بالمستشفى، مؤكدة استعدادها الكامل للمسائلة بكل شفافية أمام الرأي العام، على حد قولها.

يشار إلى أن مستشفى المرج التعليمي يعد من أهم المستشفيات العامة في شرق ليبيا، ويقدم خدماته للمواطنين من المنطقة الممتدة من مناطق شرق بنغازي إلى غرب مدينة البيضاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر