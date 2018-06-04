حفتر يعلن انطلاق المرحلة الثانية من “عملية تحرير درنة”

أعلن قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، انطلاق المرحلة الثانية من ما أسماها “عملية تحرير مدينة درنة”، مؤكدا “اقتراب ساعة النصر والتحرير وإعلان المدينة خالية من الإرهاب، آمنة مطمئنة في حماية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”، وفق قوله.

وأمر حفتر خلال كلمة مسجلة له اليوم الإثنين، “قواته على وجه السرعة الانتشار الواسع في مدينة درنة قدر الإمكان وتطهيرها من جميع الخلايا الإرهابية المتحصنة فيها، وبسط السيطرة التامة على كامل أحياءها ومناطقها”.

وحذر حفتر، قواته بتوخي اليقظة والحذر التام من الكمائن والألغام والمفخخات والقناصين، والعملاء المندسين بين المدنيين، والانتباه إلى أي تحرك مشبوه، واحتواء الموقف بشتى الوسائل المتاحة دون تبطئ أو تردد، على حد قوله.

وطالب قائد عملية الكرامة، قواته بالحرص التام على أمن وسلامة أهالي مدينة درنة ومساعدتهم على ممارسة شؤونهم المعيشية والمحافظة على المدينة ومرافقها، حسب قوله.

وشدد خليفة حفتر، على ضرورة الرد الفوري على أي مصدر لإطلاق النار من طرف العدو، مطالبا بتفعيل الأجهزة الأمنية والشرطة ومساندتها والتواصل معها بشكل دائم، وتسيير دوريات أمنية وإنشاء بوابات في جميع مداخل المدينة والمناطق المجاورة لها.

ودعا قواته المسلحة إلى تدخل فورا في حال ظهور أي مؤشرات أو بوادر لعمليات إرهابية لمنعها قبل وقوعها، واتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع الأسرى وتسليمهم إلى الجهات المختصة، وعدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضدهم، والتعامل بالحسنى مع كل من يلقي السلاح ويسلم نفسه.

وجاءت كلمة حفتر بعد انتقال الاشتباكات إلى داخل مدينة درنةوتقدم قواته إلى أحياء، عين بنت، الأربعمئة، الساحل الشرقي، باب طبرق، حيث اندلعت المواجهات في الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة.

هذا وانقطعت اتصالات شركتي ليبيانا، والمدار للهاتف النقال عن سكان مدينة درنة، بعد دخول قوات حفتر إلى حي الساحل الشرقي، شرق المدينة.

وقتل أربعون مسلحا بينهم ضباط، من قوات حفتر، وأصيب قرابة مئة، منذ بدء الاشتباكات في السابع من أيار مايو، الماضي، والتي قتل فيها عشرون مسلحا من قوة حماية درنة.

وسقط من أهالي درنة منذ اندلاع المواجهات، عشرة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وذلك بسبب سقوط القذائف العشوائية على أحياء المدينة والتي تطلقها قوات حفتر من مرتفعات الفتائح شرق المدينة، والظهر الحمر جنوبها.

يشار إلى أن حفتر أعلن في السابع من أيار/ مايو الماضي عن بداية ما أسماها بـ”ساعة الصفر لتحرير مدينة درنة، وذلك بعد فشل “المساعي السلمية في درنة استمرت لثلاث سنوات إلى أن وصلت إلى طريق مسدود”، قائلا: “نمد أيدينا للسلام والحرب نحن رجالها”.

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