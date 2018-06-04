الرئاسي يسعى لملء الفراغ الأمني بالجنوب

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، الاثنين، في طرابلس، مع رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة ومعالجة الأزمة بالجنوب، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، آلية ملء حالة الفراغ الأمني في المنطقة.

ووفق إدارة التواصل والإعلام التابعة لحكومة الوفاق، فقد بحث الطرفان المختنقات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية وتردي الأوضاع الخدمية والأمنية، وآليات تفعيل مؤسسات الدولة.

واستعرض السيد مختار ملخصا لما تم الاتفاق عليه خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي، بشأن اتخاذ إجراءات تنفيذية لوضع الحلول العاجلة للأزمة في المنطقة الجنوبية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تنسيق اجتماع موسع مع السراج واللجنة المشكلة عن المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس النواب عن الجنوب لوضع تصور عام للمنطقة الجنوبية.

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