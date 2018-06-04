بالصور والفيديو | يوم طويل لشورى درنة بعد سيطرة الجيش على أحياء فى شرق وغرب والمدينة

ليبيا – نفذ سلاح الجو اليوم الإثنين ضربات مباشرة على تمركزات شورى درنة قرب الميناء درنة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوفهم .

وفى وقت سابق من اليوم الاثنين ، سيطرت قوات الجيش على حي الساحل الشرقي وحي بن ناصر وتقدمت نحو فندق اللؤلؤة ومحيط ميناء درنة .

وعلى الفور باشرت قوات الجيش في تمشيط هذه المناطق فى ظل استمرار الاشتباكات التي لازالت دائرة داخل حي أمبخ .

ومن جانبه أقر مسؤول الملف الامني فى درنة ، يحي اسطى عمر ، بتلقيهم ضربات موجعة فى محيط وقال ان سيارات دمرت واحرقت بمن فيها مدعياً اصابتها بنيران طيران أجنبي .

وانحى عمر باللائمة تجاه هزائمهم اليوم على شركتي ليبيانا والمدار التي قال انها قطعت الخدمات عنهم بالتزامن مع بداية الهجوم البري من محاور شرق وغرب درنة .

واظهرت صور خسارة شورى درنة لعدد كبير من الآليات فى معارك الاثنين بين احراق واصابة مباشرة فى الاشتباك او افتكاكها من قبل قوات الجيش كما حدث فى محور العمارات الصينية غربي المدينة .

ومن جانبها قالت وكالة العهد الذراع الاعلامية لشورى مجاهدي درنة ان قواتهم تعاملت مع الهجوم وصدته واجبرت قوات الجيش على التراجع الا ان الصور والمقاطع الواردة أظهرت العكس .

يشار الى ان المشير خليفة حفتر كان قد تعلن مساء الاثنين انطلاق المرحلة الثانية من العملية العسكرية فى درنة داعيا قوات الجيش الى الالتزام بحقوق الانسان وتجنيب المدنيين من الحرب .

المرصد – متابعات

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