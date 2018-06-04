كاجمان يبحث الأوضاع في الجنوب الليبي

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان اليوم الاثنين مع رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة ومعالجة الأزمة بالجنوب الليبي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار المختنقات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية وتردي الأوضاع الخدمية والأمنية وبالإضافة إلى البحث في آلية ملء حالة الفراغ الأمني في المنطقة وتفعيل مؤسسات الدولة كل حسب اختصاصه.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق ان مختار استعرض خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء رفقة أعضاء اللجنة المتمثلة في كل من “علي عبدالعزيز” و”ماما سليمان” و”مسعود عبيد” و”حسن حبيب” ملخص ما تم الاتفاق عليه خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي من اتخاذ إجراءات تنفيذية لوضع الحلول العاجلة للأزمة في المنطقة الجنوبية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تنسيق اجتماع موسع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق واللجنة المشكلة عن مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب عن الجنوب لوضع تصور عام للمنطقة الجنوبية.

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