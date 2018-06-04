سرت.. صيانة شاملة لثانوية الاتحاد بأموال أممية

تسلمت بلدية سرت مبنى مدرسة ثانوية الاتحاد بعد أن أجريت عليها صيانة شاملة بدعن من صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت الإعلامي محمد الأميل، في بيان، إنه تم الاستلام المبدئي من قبل منسق مشروعات UNDP بسرت الدكتور القدافي البطي، وبإشراف مكتب المشروعات ببلدية سرت، مضيفا أن الاستلام النهائي سيكون بين البلدية ومراقبة تعليم سرت قريبا.

ولفت الأميل إلى أن أعمال الصيانة كانت شاملة لكافة مرافق مبنى الثانوية من أعمال كهرباء وسباكة ومرافق صحية وطلاء ونوافد وتركيب أبواب ألمونيوم وأبواب حماية وإنارة كاملة، وصيانة كافة الفصول الدراسية ودورات المياه والمرافق الإدارية وفناء المدرسة.

وأشار إلى أن تكلفة الصيانة فاقت 130 ألف دولار تكفل بها برنامج الأمم المتحدة الانمائي ضمن برنامج تحقيق الاستقرار.

وتعتبر هذه المدرسة الخامسة التي يتم استكمال صيانتها بسرت ضمن 13 مؤسسة تعليمية، إضافة إلى مجمع عيادات سرت المركزي الصحي الذى سيتم استلامه بعد عيد الفطر، إضافة إلى أنه سيتم صيانة مرفق الصحي الظهير قريبا ومدرسة الظهير وشهداء تاقرفت.

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