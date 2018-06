«تعليم الوفاق» يقترح إلغاء شعبتي العلمي والأدبي من الثانوية

المتوسط:

أصدر وزير تعليم الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل اليوم قراراً بتشكيل لجنة فنيّة لإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، ويأتي هذا في إطار الإصلاح والتطوير المستمر الذي تنتهجه الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية.

وذلك بدراسة مقترح إلغاء شعبتي العلمي والأدبي من هذه المرحلة واستبدالهما بنظام الثانوية الشاملة والتي ستكون فيها الدراسة موحدة لجميع الطلبة في هذه المرحلة.

وقد تم نشر بيان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم بشأن تشكيل لجنة لدراسة مقترح إلغاء شعبتي العلمي والأدبي من المرحلة الثانوية.

هذا وقد أعطى السيد الوزير مدة شهرين لهذه اللجنة الفنية بأن توافيه بنتيجة دراستها حتى يتسنى للوزارة في حال اعتماد اللجنة لهذا المقترح الشروع في الاستعداد لتنفيذه من حيث تأليف المناهج والمقررات والخطة الدراسية اللازمة.

هذا وقد صرح السيد الوزير للمكتب الإعلامي بالوزارة بأن تنفيذ هذا المقترح سيكون بعون الله مع بداية العام الدراسي 2020-2021 م فِي حال تمت إجازته من قبل اللجنة.

الجدير بالذكر أن هذا النظام مستخدم في معظم الدول المتقدمة والذي يتيح الفرصة للطالب بأن يختار أي تخصص يرغبه في دراسته الجامعية دون أن يكون مضطراً للانخراط في اتجاه بعينه ويضع حدود مبكرة لخياراته.

