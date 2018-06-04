رشوان يكشف سبب انخفاض قيمة الدولار

كشف الخبير المصرفي الليبي سعيد رشوان عن سبب انخفاض الدولار الأمريكي في السوق. وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “إن السبب في انخفاض الدولار اليوم في السوق ليس تنفيذ سياسات ماليه ونقدية واضحة من شأنها أن تزيد من حجم المعروض في السوق ولكن بسبب التنبؤ بنجاح الاجتماع المتوقع إجراءه غداً الذي يمكن أن يعمل علي تنفذ السياسة النقدية التي كان متفق عليها سابقاً وتعثر تنفيذها رغم دعم استيعابها لكل التشوهات للإجراءات المصاحبة لتفيد التجارة الخارجية من فساد لم يسلم منه احد من وزارة الاقتصاد إلى المصارف التجارية إلى الأجهزة الرقابية على رأسها الأجهزة المسؤوله علي تداول ورقابه سلامة الإجراءات من كميات وأسعار ومواصفات فنيه مطابقة (لشروط الاعتماد أو الحوالة برسم التحويل) وصولها حقيقةً مطابة للمواصفات إلى المواني الليبية”.

وأضاف رشوان “وحتى نكون منصفين فان اغلب الفساد مفروض بقوة السلاح”مشيرا إلى أن تنفيذ الحوالات برسم التحويل الذي أفرج المصرف المركزي عنه أخيرا وأصبح يتداول في المصارف سيعمل علي استقرار نسبي في السوق وهو سبب كبير في تراجع سعر الدولار اليوم” .

وأشار رشوان إلى أن “الموارد الليبية لازالت كافيه وكذلك الموجودات من احتياطيات نقديه وشبه نقديه” موضحا أن “التوقعات بالاستمرار تحسن أسعار النفط وزيادة الإنتاج كلها عوامل من شأنها إعادة التوازن في السوق الليبية واستعادة الدينار الليبي قوته أمام العملات الأجنبية في السوق ممكنه وفي أيام قليلة إذا صاحبها سياسة مكافحة الفساد وقطع الأيادي التي تتدخل لفرض الهيمنة والفساد بالقوة في البلاد من مليشيات أو أي قوة أخرى تدعي الحرص والقانون وهي تمارس وتحمي الفساد والفاسدين” .

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