تعليم الوفاق يعكف على إلغاء شعبتي العلمي والأدبي في الثانوية

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل اليوم الاثنين قراراً بتشكيل لجنة فنيّة لإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي وذلك بدراسة مقترح إلغاء شعبتي العلمي والأدبي من هذه المرحلة واستبدالهما بنظام الثانوية الشاملة والتي ستكون فيها الدراسة موحدة لجميع الطلبة في هذه المرحلة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن ذلك يأتي في إطار الإصلاح والتطوير المستمر الذي تنتهجه الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية. وأعطى الوزير مدة شهرين لهذه اللجنة الفنية لتوافيه بنتيجة دراستها حتى يتسنى للوزارة في حال اعتماد اللجنة لهذا المقترح الشروع في الاستعداد لتنفيذه من حيث تأليف المناهج والمقررات والخطة الدراسية اللازمة مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المقترح سيكون مع بداية العام الدراسي 2020-2021 م فِي حال تمت إجازته من قبل اللجنة.

وأشار المكتب الإعلامي أن هذا النظام مستخدم في معظم الدول المتقدمة ويتيح الفرصة للطالب بأن يختار أي تخصص يرغبه في دراسته الجامعية دون أن يكون مضطراً للانخراط في اتجاه بعينه ويضع حدود مبكرة لخياراته.

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