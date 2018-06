المتوسط :

حذرت البعثة الأممية من تزايد الاعتداءات الإرهابية ، يأتي ذلك على خلفية استهداف مركز للشرطة في منطقة القنان قرب اجدابيا، السبت الماضي، ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة 5 من عائلتها.

وأدانت البعثة ذلك الاعتداء في وقت سابق، مشيرة إلى أن اعتداء اجدابيا يعد الرابع من نوعه الذي يتبناه تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة خلال هذا الشهر.

وناشدت البعثة، اليوم الاثنين، الأطراف الليبية كافة إلى ضرورة تجاوز الانقسامات السياسية من أجل قطع الطريق أمام عودة الإرهاب إلى ليبيا.

The post البعثة الأممية تحذر من تزايد الإرهاب في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية