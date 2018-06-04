الجيش الوطني يسيطر على أحياء في درنة

قالت القيادة العامة اليوم الاثنين، إن قوات الجيش الوطني سيطرت على منطقة الساحل الشرقي وباب طبرق في درنة، كما أكدت القوات الخاصة سيطرتها على ثانوية الشرطة بالمدخل الغربي للمدينة.

بدورها، أغارت مقاتلات سلاح الجو مساء أمس على مخازن رئيسية للسلاح تابعة لمجلس شورى درنة المنحل، والمستشفى الميدانى الخاص بالجماعات الإرهابية حيث تم تدميرها بالكامل، فيما سمع دوي انفجارات متواصلة للأسلحة والذخائر التي كانت موجودة بالمخازن الواقعة بمحيط شركة الجبل بالمدخل الغربي لمدينة درنة.

من جهتها، بثت شعبة الإعلام لحظات دخول رجال الجيش لمدينة درنة والتحامهم بالأهالي وسط الزغاريد المرحبة بهم، كما بث إعلام القيادة لقطات لدخول الوحدات العسكرية إلى بعض مناطق درنة بعد معارك عنيفة خاضتها ضد ما يعرف بمجلس شورى درنة المنحل.

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