رئيس ديوان مجلس النواب يبحث عودة المجلس إلى مدينة بنغازي

عقد مركز السلام للبحوث والدراسات ودعم القرار ببنغازي جلسة بحضور رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري ولفيف من الأكاديميين والإعلاميين والمثقفين تناولت ملف تمكين المجلس من مباشرة جلساته من بنغازي كخطوة على طريق انتقاله الدائم إليها .

وبحسب بيان للمركز ، فقد استعرض الحاضرون الحيثيات التى تؤكد بأن بنغازي كانت تاريخيا مقرا للسلطات التشريعية وبعد ” ثورة فبراير ” شهدت تأسيس أول سلطة تشريعية تمثلت فى المجلس الوطني الانتقالي إضافة لتنصيص الإعلان الدستوري المنظم للمرحلة على أنها المقر الدائم لمجلس النواب .

المجتمعون في بنغازي شددوا على أن رجوع مجلس النواب إلى مقره في بنغازي مطلب يجب أن لا يكون محل جدل لا من الناحية القانونية ولا السياسية .

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