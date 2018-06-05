“عمليات الكرامة” 75 % من مدينة درنة تحت سيطرة القوات المسلحة

درنة-العنوان

قالت غرفة عمليات الكرامة إن القوات المسلحة العربية الليبية سيطرت صباح اليوم الإثنين على أكثر من 75 % من مدينة درنة ومازالت تطارد ما تبقى من فلول الإرهابيين داخل المدينة.

وأهابت الغرفة عبر بيان أصدرته اليوم بكل المواطنين الشرفاء من أهالي المدينة بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات لتسهيل عمل القوات المسلحة.

وأكد البيان بأن مواطني درنة وأملاكهم تحت حماية القوات المسلحة التي لم ولن تستهدف المواقع المدنية مطالبة السكان بالبقاء في ممتلكاتهم آمنين.

وتقدمت غرفة عمليات الكرامة في ختام بيانها بخالص الشكر والتقدير لأهالي المدينة على دورهم المشرف الذي قاموا به لمساندة القوات المسلحة أثناء تقدمها.

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