أمن أوباري يضبط سيارات مسروقة

ضبطت الغرفة الأمنية لمكون الطوارق في مدينة أوباري، عددا من السيارات المسروقة والتي تعود لمواطنين وشركات عاملة في مجال النفط.

وقال مساعد آمر الغرفة بكر يونس، إن الغرفة ضبطت هذه السيارات في الصحراء المتاخمة لمنطقة حي المشروع.

وأضاف يونس بأنه يمكن لأصحاب هذه الممتلكات استلامها بعد التحقق من ملكيتها عن طريق تقديم أوراق تثبت تطابق كتيب السيارة، إضافة إلى البلاغات المقدمة من المواطنين.

وطالب أعضاء الغرفة في بيان أصدروه، جميع المواطنين في المدينة برفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين على القانون ومساعدة الجهات الأمنية في بسط الأمن والقبض على المجرمين.

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