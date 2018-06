رئيس الغرفة الأمنية يقوم بزيارة تفقدية بمنطقة جنزور

المتوسط:

قام العميد رمضان برباش رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى برفقة العميد محمد الباروني رئيس قسم المرور طرابلس والعقيد فيصل العكاري رئيس مكتب العلاقات العامة طرابلس ومقدم دكتور محمد أبو عبدالله رئيس مكتب الإعلام الأمني بزيارة تفقدية أثناء أذان المغرب.

وذلك للوقوف على الدوريات والتمركزات الأمنية بمنطقة جنزور والجهود التي تبذلها مديرية أمن جنزور والأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن داخل المنطقة والمجاهرة به والسهر على راحة المواطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وكان في استقبالهم عميد بلدية جنزور والعميد كمال الفاندي مدير أمن جنزور والعميد خالد عبدو رئيس مكتب الأمن المركزي جنزور.

وعلى هامش هذه الزيارة عقد اجتماع بالغرفة الأمنية المشتركة لغرب طرابلس لمناقشة العراقيل التي تواجه عمل مديرية أمن جنزور والأجهزة الأمنية الأخرى. وحث جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة بالتعاون من أجل إرساء دعائم الأمن للوطن والمواطن.

وتأتي هذه التغطيات الإعلامية للوقوف على المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ولما تقوم به من جهود جبارة لاستتباب الأمن داخل بلاد.

فالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وطيب اللقاء فمزيد من الجهد والعطاء للرقي بالمستوي الأمني.

وتحيي وزارة الداخلية كل الجهود التي تبذلها جميع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

