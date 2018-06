بالفيديو..أول إفطار لأهالي تاورغاء في مدينتهم

المتوسط – سامر أبو وردة

نشر عضو لجنة الحوار عن مصراتة، عبد الحميد سليمان عيسى، مقطع فيديو تحصلت عليه “المتوسط”، يظهر إفطار أهالي تاورغاء مع أهالي مصراته أمس الموافق 19 رمضان، داخل مدرسة “القرير” بمدينة تاورغاء.

وقال عيسى، إنه وفقاً لما تم الاتفاق عليه أول أمس، أثناء مراسم توقيع ميثاق المصالحة، فإن تاورغاء مفتوحة أمام عودة أهلها من الآن، بعد العمل مع لجنة الترتيبات الأمنية، وتهيئة المدينة لعودة أهلها.

وطالب عيسي، صاحب مبادرة “من دخل تاورغاء فهو آمن”، أهالي تاورغاء ومصراته، الذين لازالوا في قلوبهم زيغ، بحسب تعبيره، أن يجنحوا للمصالحة من أجل إحلال السلام، مؤكداً أن هذه المصالحة سوف تتصدر وتقود مصالحة وطنية شاملة، للم شمل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب.

كما ناشد عيسى، وسائل الإعلام، بتحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار، وعدم نشر خطاب مثير للكراهية.

وأكد أن مخيم قرارة القطف قد انتقل إلى منطقة القرير، تمهيداً لعودة أهالي تاورغاء، مضيفاً أن 70% من المنازل تحتاج إلى صيانة بسيطة، لكي تصبح جاهزة للسكن، مشيراً إلى أن هناك بعض المرافق قد تم تدميرها وإحراقها نتيجة للاشتباكات.

