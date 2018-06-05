أول إفطار لأهل تاورغاء في مدينتهم منذ 7سنوات

تناول عدد من أهالي تاروغاء وجبة إفطار يوم الاثنين من شهر رمضان المبارك لأول مرة في مدينتهم منذ 7 سنوات، بمشاركة عدد من أبناء مصراتة.

وأظهر فيديو نشر على صفحة «زليتن توا» ليل الاثنين، عددا من عائلات تاورغاء بمشاركة عدد من أبناء مصراتة تتناول وجبة إفطار يوم الاثنين بمدرسة القرير بمدينة تاورغاء.

ووقع ممثلون عن مدينة مصراتة وتاورغاء، مساء الأحد، ميثاق صلح بحضور عدد من عمداء البلديات ومجالس الأعيان ومشايخ القبائل الليبية لإنهاء أزمة نازحي تاورغاء وتمكين العائلات من العودة إلى منازلهم، وذلك عل أمل عودة العائلات النازحة المقيمة في قرارة القطف وتنفيذ اتفاق المصالحة مع مصراتة بعد أن توقفت رحلتهم منذ مطلع الأحداث التي رافقت ثورة فبراير 2011.

ودعا المجلس البلدي مصراتة، المجلس المحلي تاورغاء، إلى مباشرة مهامه من داخل بلدة تاورغاء، معلنا ترحيبه بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم «وفق الترتيبات الأمنية واللوجستية» المقررة بموجب ميثاق الصلح الموقع بين الجانبين مساء الأحد.

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