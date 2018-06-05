الحصادي يعتبر تحرير درنة من الإرهاب جريمة حرب ، ويحمل السراج المسؤولية

قال عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، أن دماء المدنيين في مدينة درنة، ستكون لعنة على كل من لم يتحرك لحمايتهم وعلى رأسهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأفاد الحصادي بأن الرئاسي يقف خائفاً ويترقب مترددا في اتخاذ أي قرار حيال ما تتعرض له درنة والمدنيين.

وقال الحصادي في تغريدة له عبر تويتر، إن درنة تتعرض للقصف بالطيران وتحديدا على منطقة المغار، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في المدينة كارثي ومأساوي؛ نتيجة ما وصفه باستهداف قوات برلمان طبرق للمدنيين، معتبراً ما يحدث بالمدينة جريمة حرب بكل القوانين والمقاييس والأخلاق.

وفي سياق متصل قال الحصادي خلال لقاء متلفز، اليوم الاثنين، إن الملاحقة القانونية في ليبيا لا تلاحق “المجرمين” من العسكرين فقط بل ستلاحق أيضاً سياسيين وعسكرين وإعلاميين يحرضون على قتل المدنيين في درنة، واصفاً ما يحدث في المدينة بالجريمة مكتملة الأركان فاعلوها والمشرفون عليها والساكتون عنها سيلاحقون عاجلاً أم أجلاً، حسب تعبيره.

وأشار الحصادي، إلى ” أن الأيام المقبلة ستشهد دعم دولي وقرارات دولية لحماية المدنيين في درنة، مؤكداً على قيامهم بتزويد محكمة الجنايات الدولية بكل ما يحدث في المدينة من خروقات واعتداء على المدنيين”

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