«فحص المحاسبة» يكشف فساد جديد لجمعية الدعوة الإسلامية

كشف مدير إدارة فحص حسابات الهيئات والمؤسسات بديوان المحاسبة، رضا قرقاب، قضية فساد جديدة ضمن قضايا نهب أموال الاستثمارات الليبية بالخارج، موضحًا أن الإدارة السابقة لجمعية الدعوة الإسلامية باعت برج بركيم في ماليزيا بأبخس الأثمان بالرغم أنه يساوي أكثر من 100 مليون دولار .

وأوضح “قرقاب”، في تصريحات متلفزة، أمس الاثنين، أن أحداث قضية الفساد ترجع لعام 2014، حين قررت الإدارة السابقة لجمعية الدعوة الإسلامية بيع البرج بقيمة لاتساوي قيمته السوقية في مخالفة صريحة للاتفاق المبرم بين ليبيا والأوقاف الماليزية.

وأضاف مدير إدارة فحص حسابات الهيئات، أن الاتفاق المبرم ينص على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين ليبيا وماليزيا، لتقييم السعر الحقيقي للبرج في حال رغبت ليبيا في بيعه، غير أن الإدارة خالفت الشرط وشكلت لجنة من ماليزيا والتي بدورها ثمنت البرج رفقة الجانب الماليزي بحوالي ثلاثة ملايين دولار فقط وبقيمة لا تساوي حتى قيمة التكلفة في حين أن السعر الحقيقي للبرج يتجاوز 100 مليون دولار.

وتابع: ” والغريب في الأمر أن المبلغ الذي بيع به البرج لم يصل إلى ليبيا حتى، بل تم إيداعه في حسابات خاصة في ماليزيا في مخالفة أخرى، مؤكدا أن ديوان المحاسبة أحال ملف القضية للنائب العام للنظر فيها”.

