ماذا قال باشاغا عن اتفاق تاورغاء ومصراتة؟

اعتبر العضو المقاطع لمجلس النواب فتحي باشاغا، أن اتفاق الصلح الذي حصل يوم الأحد، بين مصراتة وتاورغاء يجسد إرادة الليبيين في التصالح ونبذ الانتقام والثأر، مضيفا أن قناعة الليبيين أن الحرب و الكراهية لا تبني وطناً ولا تؤمن مستقبلاً للأجيال القادمة.

وأكد باشاغا في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، مساء الاثنين، أن الوفاق والصلح والسلام، هم الطريق الوحيد للاستقرار، لافتاً إلى أن الغطرسة والتباهي بقوة السلاح “هو في الحقيقة ضيق أفق وعجز إرادة”، مضيفا أن القوة تكمن بالتنازل والصفح والعفو في سبيل غدٍ أفضل لكل الليبيين.

وأوضح باشاغا أن الدرس الذي استفاد منه الجميع، هو أن قوة السلام أقوى من قوة السلاح والانتقام، مشيرا إلى أن الأولى تبني وطناً والأخرى تهدم كل شيء ” تهدم حتى صاحب القوة … فقوة السلاح تولد الغرور والغرور يخلف الخسران”، حامدا الله الذي أعاد للعقول رشدها ونهاها عن غيها وعبثها.

وتمنى باشاغا أن تكون العاقبة لدولة جامعة لكل الليبيين يعيشون فيها بعدالة ومساواة، لافتا إلى أن ذلك لا يتحقق إلا بالمصالحة السياسية التي ترفع من شأن الوطن الذي قال أننا “فقدناه بفعل غرور القوة ووهم الانفراد بالسلطة”.

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