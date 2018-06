خاص – المتوسط :

استشهد ثمانية من جنود القوات المسلحة العربية الليبية كحصيلة نهائية خلال الاشتباكات الدائرة، أمس الاثنين، على محور الساحل ضد الجماعات الإرهابية في مدينة درنة .

وأكد مصدر في تصريح خاص للــ”المتوسط” أن الجنود هم اعبيد القطراني من بنغازي وانس التاجوري جوري من بنغازي، وعبدالوهاب الطيب المريمي من طبرق، واحمد عيسى الفزاني من طبرق، وعثمان فتح الله المنصوري من القبه، وحفيظ بوبكر الحاسي من شحات ،وعطيه صالح بكار الحاسي من شحات، ورمزي اكريم الحاسي من شحات.

جدير بالذكر أن وحدات الجيش سيطرت على منطقة الساحل بالكامل حتى أطراف الميناء الشرقية وشرق حي باب طبرق، فضلا عن السيطرة على بيوت الشباب-معسكر بشر-ثانوية الشرطة-حي السيدة خديجة-العمارات الكورية-حي الزنتان-المحطة البُخارية-غابة بومسافر، مبيناً بأن وحدات القوات المسلحة تجري الآن عمليات تمشيطية بتلك المناطق بالإضافة إلى مواصلتها في التقدم إلى وسط مدينة درنة التى سيتم السيطرة عليها في وقت قريب ، هذا وشنت وحدات الجيش، فجر اليوم، هجومًا كبيرًا في المحور الشرقي للمدينة بدعم من سلاح الجو الذي استهدف تمركزات وآليات الجماعات الإرهابية .

The post بالأسماء: استشهاد ثمانية من قوات الجيش في معارك درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية