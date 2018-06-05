النجمة يحقق فوزا هاما على حساب نجوم اجدابيا

حقق فريق النجمة فوزا هاما على حساب ضيفه فريق نجوم اجدابيا بثلاثة أهداف لهدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الاحد بملعب شهداء بنينا ضمن منافسات اياب الجولة الثانية وهى الجولة ماقبل الاخيرة لمجموعة تفادى الهبوط ليسجل النجمة فوزه الثالث ويعزز حظوظه بنسبة كبيرة فى تأكيد بقائه فى دورى الاضواء بعد أن أعتلى صدارة الترتيب برصيد تسع نقاط بينما بقى نجوم اجدابيا برصيده السابق وهو سبع نقاط واصبح فى المرتبة الثالثة .

وعلى ملعب طرابس الدولى اكتمل لقاء الترسانة ورفيق بالتعادل الايجابى بهدف لهدف ليبقى رفيق ثانى الترتيب برصيد ثمان نقاط بينما تراجع الترسانة الى المرتبة الاخيرة برصيد اربع نقاط ليغادر دورى الاضواء.

هذا وستقام يوم الخميس المقبل اخر مباريات الجولة الاخيرة حيث يستضيف النجمة المتصدر فريق رفيق بملعب شهداء بنينا بينما يحتضن ملعب طرابلس الدولى لقاء نجوم اجدابيا والترسانة.

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