وزير «مالية الوفاق» يعلن وجود فائض بالميزانية العامة لـ2018

أصدر وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، ، أسامة حماد، بيانًا اليوم الثلاثاء، بخصوص موقف تنفيذ ترتيبات المالية خلال الفترة من 1 /1 /2018 م إلى 2018 / 5 / 31 م للأبواب الميزانية الأول – الثاني – الثالث – الرابع من السنة المالية 2018م.

وأوضح الوزير، أن البيان جاء تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 575 ) لسنة 2018م بشان إقرارت ترتيبات مالية للعام المالي 2018 بناء على الاختصاصات المسندة الى وزارة المالية والمحددة بالهيكل التنظيمي واختصاصات الوزارة وتنظيم جهازها الإداري.

وأضاف البيان، أن الوزارة قامت بمتابعة الإيرادات المقررة والمحصلة خلال الفترة المذكورة، وكذلك أجرت العديد من العمليات المصرفية اللازمة لتحويل المخصصات المالية للجهات الممولة من الخزانة العامة، حيث بلغت الإيرادات المفترض تحصيلها خلال الفترة من م 2018 / 1 / 1 م وحتى 5 / 31 مبلغ وقدره (17.713 مليار دينار ) وإجمالي المورد خلال نفس الفترة مبلغ وقدره (18.253مليار دينار) أى بزيادة فى الإيرادات فائض وقدره (540 مليون دينار) عما هو مقرر.

وأكد وزير المالية، أن البيان يوضح أبواب الميزانية الأربعة من جانب المصروفات المعتمدة مقارنة بالانفاق الفعلي عن الفترة من 2018/ 1/1م وحتى 2018/ 5 / 31 م.

وتابع: “الباب الأول المعتمد 10.224 مليار دينار والانفاق الفعلي بلغ 9.246 مليار دينار وبلغت الارتباطات القائمة على الباب الأول مبلغ وقدره 129 مليون دينار ليصل إجمالي الانفاق الفعلي والارتباطات للباب الاول مبلغ وقدره 9.376 مليار دينار اي بنسبة 92%، الباب الثاني المعتمد 2.805 مليار دينار والانفاق الفعلي بلغ 2.017 مليار دينار وبلغت الارتباطات القائمة على الباب الثاني مبلغ وقدره 788مليون دينار ليصل إجمالي الانفاق الفعلي والارتباطات للباب الثاني مبلغ وقدره 2.805 مليار دينار اي بنسبة انحراف بين المعتمد وإجمالي الانفاق”.

وأكمل البيان: “الباب الثالث المعتمد 1.958 مليار دينار والانفاق الفعلي بلغ 674 مليون دينار وبلغت الارتباطات القائمة على الباب الثالث مبلغ وقدر ه �1.283مليار دينار ليصل إجمالي الانفاق الفعلي والارتباطات للباب الثالث مبلغ وقدره 1.958 مليار دينار اي بنسبة انحراف بين المعتمد وإجمالي الانفاق، الباب الرابع المعتمد 2.725 مليار دينار والانفاق الفعلي بلغ 2.588 مليار دينار وبلغت الارتباطات القائمة على الباب الرابع مبلغ وقدر ه 136مليون دينار ليصل إجمالي الانفاق الفعلي والارتباطات للباب الرابع مبلغ وقدره 2.725 مليار دينار اي بنسبة انحراف بين المعتمد وإجمالي الانفاق.

وأوضح الوزير، أنه من خلال مقارنة المبالغ المعتمدة لأبواب الميزانية الأربعة بالانفاق الفعلي عن نفس الفترة يتبين الأتي: المبالغ المعتمدة لأبواب الميزانية الأربعة (الأول – الثاني — الثالث — الرابع) مبلغ وقدره 17.713 مليار دينار والانفاق الفعلي بلغ 14.527 مليار دينار وبلغت الارتباطات القائمة على أبواب الميزانية الأربعة مبلغ وقدره 2.338مليار دينار ليصل إجمالي الانفاق الفعلي والارتباطات للأبواب الأربعة مبلغ وقدره 16.865 مليار دينار أي بنسبة انحراف بين المعتمد وإجمالي الإنفاق 95 %.

وأنهى الوزير بيانه، موضحًا أنه بمقارنة الإيرادات المحققة فعليا بإجمالي الانفاق والارتباطات خلال الفترة من بداية السنة وحتى تاريخ 5 / 30 يتضح الأتي : الإيرادات المحققة فعليا مبلغ وقدره 18.253مليار دينار وإجمالي الانفاق والارتباطات الفعلية بلغت مبلغ وقدره 16.865 مليار دينار اي بوفر قدره 1.388 مليار دينار.

