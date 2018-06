مقتل عنصرين على أيدي الموساد في ليبيا يكشف تفاصيل الصـراع الإيراني الصهيوني

المتوسط :

حاولت إيران خلال الفترة الأخيرة بتكثيف جهودها للحصول على موطئ قدم في ليبيا، مستغلة في ذلك الانقسامات السياسية والفوضي الأمنية الدائرة في البلاد عقب سقوط الرئيس الراحل “معمر القذافي”.

و بحسب عدد من التقارير، فأن المساع الإيرانية الرامية إلى تعزيز وجودها في ليبيا تأتي بهدف رغبتها في تعزيز وجودها في المغرب العربي ودول الساحل الإفريقي وتحقيق امتدادات استراتيجية في المنطقة العربية وإفريقيا

مؤشرات تلك المساعى الإيرانية بدأت بلقاءات سرية عقدت في تونس و مالطا بين دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين إيرانيين بناشطين وفاعلين سياسيين وعسكريين ورجال أعمال ليبيين بهدف اختراق الساحة السياسية والدينية في ليبيا.

بيد أن تلك الفترة تزامنت مع المواجهات بين الجانب الصهويني والايراني حيث أظهر الطموح الإيراني في ليبيا، دور الكيان الصهيوني الإقليمي، ليشمل دولاً لا توجد على حدود الدولة العبرية.

هذا وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصهيونية قيام جهاز الموساد من اغتيال قائدين فى الحرس الثوري الإيراني و اللذان وعملا على نقل السلاح والذخيرة إلى ليبيا، من خلال تتبع حركتهما مؤخراً.

وأوضح مصدر أمني ، في تصريحات صحافية أن العناصر الصهيونية قامت بمراقبة القائدين العسكريين قبل فترة منذ لحظة دخولهما ليبيا عبر منفذ الذهيبة على الحدود مع تونس حتى وصولهما بلدة صغيرة في الجنوب حيث تمت تصفيتهما من طرف مسلحين مجهولين يعتقد أن لهم علاقة بجهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد.

هذا و أوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة ، في وقت سابق، عبور متطرفين من منفذ بري على الحدود مع السودان إلى مدينة الكفرة واتجهوا منها إلى أوباري أقصى جنوب غرب ليبيا

وعن مهمة المستشارين العسكريين الإيرانيين، ذكرت مصادر مطلعة، أن إيران ارسلت القائدين في مهمات خاصة إلى ليبيا تتمثل في استيراد شحنات من اليورانيوم من الجنوب الليبي الغني بتلك الموارد وذلك عبر التواصل والتنسيق مع مقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وعناصر داعش الإرهابي الذين فروا من الرقة في سوريا إلى ليبيا عبر تركيا والسودان وبعملون على تقويض الاستقرار في جميع دول المنطقة ، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية تستخدم تلك الجماعات عادة كورقة ضغط في مناكفة وابتزاز الدول العربية.

و بتحليل هذا الحداث رأت الصحيفة الصهيونية أن النظام الإيرانى كان يريد نقل الصراع مع جيش الاحتلال الصهيوني إلى خارج الحدود المشتركة المتمثل فى سوريا ولبنان، ليكون الصراع فى ليبيا.

إلا أنه بحسب محللون فأن هذا الحادث يعد صفعة قوية لمشروع إيران التغلغل في ليبيا بعد سوريا والعراق ولبنان واليمن وتصدير الفتن والصراعات الطائفية إليها

