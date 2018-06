الشيباني: وضع أهالي تاورغاء دليل على أننا في حالة فوضى وإنفلات أمني

المتوسط:

أعلن عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، رفضه لميثاق الصلح بين مصراتة و تاورغاء، واصفًا إياه بأنه إضافة لإتفاق تونس الذي تم توقيعة برعاية الأمم المتحدة، موضحًا ديباجته تنص على تجريم أهالي تاورغاء وإرتكابتهم جرائم بمساعدة الكتائب بالإضافة لإتهامهم بالإنضمام للنظام السابق.

وأوضح “الشيباني”، في تصريحات متلفزة، أمس الاثنين، أن رفضه للميثاق جاء نتيجة منح قوات مصراتة البراءة من كل ما قامت به من انتهاكات داخل تاورغاء سواء تدمير المنطقة أو ملاحقة المواطنين وممارسة التعذيب داخل السجون – بحسب وصفه.

وأضاف عضو النواب، أن الميثاق ينص على عدم السماح برجوع أي مواطن من تاورغاء أقام خارج المدينة قبل عام 2011 مع العلم أن هناك أكثر من 800 أسرة أصلهم من تاورغاء لكنهم مقيمين في مصراتة.

وأكد أن مشكلة البلاد الحقيقية تكمن في عدم وجود دولة قادرة على استخدام القانون، موضحًا أن وضع أهالي تاورغاء يعد أكبر دليل على أن البلاد ما زالت في حالة الفوضى والإنفلات الأمني وانتشار السلاح بالإضافة لوجود ميليشيات خارجة عن القانون.

